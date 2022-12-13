В Петербурге возродили "Императорский полдень"

Теперь каждое воскресенье из пушки Нарышкина Бастиона будет раздаваться выстрел, а затем горожанам будут показывать концерт.

В Петербурге официально стартовал летний туристический сезон. Открытие началось с возрождения традиции проводить "Императорский полдень". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Теперь каждое воскресенье из пушки Нарышкина Бастиона будет раздаваться выстрел, после чего будет распахиваться окно царского павильона академической капеллы. Петербуржцы смогут насладиться небольшими концертами.

Традиция родилась год назад, когда Петербург отмечал 350-летие Петра Первого. Выступления решили сделать регулярными.

Ранее на Piter.tv: сегодня открылась для посетителей крепость "Орешек".

Фото: Piter.tv