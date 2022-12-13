Сегодня открылась для посетителей крепость "Орешек"

Здесь в ближайшее время откроется стендовая выставка, посвященная истории оборонительного сооружения.

Сегодня, 29 апреля, открылась крепость "Орешек". Туристический сезон продлится до 30 октября. Об этом сообщили в группе музея "Крепость Орешек. Официальная переправа в музей".

Теперь все желающие смогут попасть на экскурсию в крепость на Ореховом острове в истоке реки Невы. Здесь в ближайшее время откроется стендовая выставка, которая расскажет об истории крепости. Для гостей подготовили культурно-развлекательную программу.

29 апреля с 10:00 – начало навигации в Крепость Орешек! Загадочные и увлекательные экскурсии, таинственная атмосфера Крепости, живые квесты, фестивали. Сезон обещает быть насыщенным. Крепость Орешек. Официальная переправа в музей

Ранее на Piter.tv: на Елагином острове открылся "лодочный" сезон.

Фото: ВКонтакте / Крепость Орешек. Официальная переправа в музей