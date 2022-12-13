На Елагином острове открылся "лодочный" сезон

Один час водной прогулки обойдется в 500 рублей.

В ЦПКиО им. Кирова открылся "лодочный" сезон. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Сегодня, 29 апреля, спустили лодки на воду. Теперь все желающие могут взять лодку напрокат.

Станции расположены на 4-м Северном пруду недалеко от входа с Приморского проспекта и на 2-м Южном пруду вблизи дворцовой части ЦПКиО. Прокат работает с 10:00 до 22:00. Один час водной прогулки обойдется в 500 рублей. Залог 2000 руб.

Ранее на Piter.tv: на Дворцовой площади дали старт мотосезону.

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова | Елагин остров