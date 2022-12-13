На Дворцовой площади дали старт мотосезону

Колонну байкеров возглавила группа независимых фрирайдеров с флагами России и Петербурга.

На Дворцовой площади сегодня, 29 апреля, стартовал мотосезон. В праздничном открытии приняли участие несколько сотен байкеров и представителей мотоклубов. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Перед стартом прошел фестиваль МОТО-ГТО. Каждый желающий смог проверить свою физическую подготовку. Кроме того, на открытии прошел концерт. Самые инициативные горожане приняли участие в мастер-классах.

Колонну байкеров возглавила группа независимых фрирайдеров с флагами России и Петербурга. Маршрут мотопарада включает Невский проспект, набережные Кутузова, Воскресенская, Смольная и Синопская. Финишируют байкеры на Дворцовой площади.

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Фото: Piter.tv