На набережной Лейтенанта Шмидта отпраздновали открытие летнего туристического сезона

Всех желающих пригласили на экскурсии по ледоколам "Владивосток", "Капитан Зарубин" и "Капитан Сорокин".

Сегодня, 29 апреля, набережной Лейтенанта Шмидта провели Фестиваль ледоколов. В городе стартовал туристический сезон. Корреспондент Piter.tv отметил, что открытие сопровождалось большими гудками ледоколов.

К берегу пришвартовались судна "Владивосток", "Капитан Зарубин" и "Капитан Сорокин". Всех желающих пригласили на экскурсии по ледоколам. Кроме того, для взрослых и детей провели мастер-классы. Их научили вязать морские узлы и складывать кораблики.

Почетным гостем Фестиваля стал директор северо-западного бассейного филиала "Росморпорт" Александр Стрельников, который поздравил горожан с праздником.

Сегодня в нашей северной столице большой праздник – Фестиваль ледоколов. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у нас самый крупный и мощный ледокольный флот в мире. От всего коллектива северо-западного бассейного филиала ФГУП "Росморпорт" поздравляю вас

всех с большим праздником. Александр Стрельников, директор северо-западного бассейного филиала "Росморпорт"

На главной сцене после открытия сезона начался концерт с участием музыкальных ансамблей и

танцевальных групп.

Добавим, что побывать на ледоколах можно до 1 мая включительно.

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Фото: Piter.tv