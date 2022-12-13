На набережной Лейтенанта Шмидта отпраздновали открытие летнего туристического сезона

Сегодня, 29 апреля, набережной Лейтенанта Шмидта провели Фестиваль ледоколов. В городе стартовал туристический сезон. Корреспондент Piter.tv отметил, что открытие сопровождалось большими гудками ледоколов.
К берегу пришвартовались судна "Владивосток", "Капитан Зарубин" и "Капитан Сорокин". Всех желающих пригласили на экскурсии по ледоколам. Кроме того, для взрослых и детей провели мастер-классы. Их научили вязать морские узлы и складывать кораблики.
Почетным гостем Фестиваля стал директор северо-западного бассейного филиала "Росморпорт" Александр Стрельников, который поздравил горожан с праздником.
Сегодня в нашей северной столице большой праздник – Фестиваль ледоколов. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у нас самый крупный и мощный ледокольный флот в мире. От всего коллектива северо-западного бассейного филиала ФГУП "Росморпорт" поздравляю вас
всех с большим праздником.
Александр Стрельников, директор северо-западного бассейного филиала "Росморпорт"
На главной сцене после открытия сезона начался концерт с участием музыкальных ансамблей и
танцевальных групп.
Добавим, что побывать на ледоколах можно до 1 мая включительно.
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Фото: Piter.tv
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