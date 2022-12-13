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На набережной Лейтенанта Шмидта отпраздновали открытие летнего туристического сезона
Сегодня, 16:07
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На набережной Лейтенанта Шмидта отпраздновали открытие летнего туристического сезона

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Всех желающих пригласили на экскурсии по ледоколам "Владивосток",  "Капитан Зарубин" и "Капитан Сорокин".

Сегодня, 29 апреля, набережной Лейтенанта Шмидта провели Фестиваль ледоколов. В городе стартовал туристический сезон. Корреспондент Piter.tv отметил, что открытие сопровождалось большими гудками ледоколов. 

К берегу пришвартовались  судна "Владивосток",  "Капитан Зарубин" и "Капитан Сорокин". Всех желающих пригласили на экскурсии по ледоколам. Кроме того, для взрослых и детей провели мастер-классы. Их научили вязать  морские узлы и складывать кораблики.

Почетным гостем Фестиваля стал директор северо-западного бассейного филиала  "Росморпорт" Александр Стрельников, который поздравил горожан с праздником. 

Сегодня в нашей северной столице большой праздник – Фестиваль ледоколов. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у нас самый крупный и мощный ледокольный флот в мире. От всего коллектива  северо-западного бассейного филиала ФГУП "Росморпорт" поздравляю вас 
всех с большим праздником.

Александр Стрельников, директор северо-западного бассейного филиала  "Росморпорт"

На главной сцене после открытия сезона начался  концерт  с участием  музыкальных ансамблей и 
танцевальных групп. 

Добавим, что побывать на ледоколах можно  до 1 мая включительно.

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Фото: Piter.tv

Теги: туристический сезон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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