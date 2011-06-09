Около 12,5 млн туристов посетили Петербург в 2025 году

Город обошелся без толп в разгар сезона.

Порядка 12,5 млн туристов посетили Санкт-Петербург в 2025 году, при этом город избежал традиционных толп и перегруженности центральных улиц. Предварительные итоги туристического года озвучил вице-губернатор Борис Пиотровский, передает "КП-Петербург".

По словам Бориса Пиотровского, туристический поток в городе продолжает расти из года в год. В 2025 году показатель, по предварительным оценкам, составит около 12,5 млн человек. При этом увеличение числа гостей не привело к росту плотности туристов в историческом центре.

Петербург сохранил статус одного из ключевых центров делового туризма в России. В течение года в городе проходили экономические, юридические, отраслевые и культурные форумы. Развитие инфраструктуры для проведения мероприятий продолжается, в том числе на площадках "Экспофорум", "Севкабель Порт" и в пространстве АТС на улице Некрасова. Участники деловых событий совмещают рабочие программы с пребыванием в городе.

В 2025 году в Петербурге состоялся ряд крупных событий федерального и международного уровня. Город отметил 80-летие Победы, прошло шествие "Бессмертного полка", состоялся форум объединенных культур с участием Президента Российской Федерации, а также крупные фестивали и праздничные мероприятия ко Дню города. Эти события обеспечили устойчивый туристический поток в разные сезоны.

Изменилась структура туризма. Если ранее значительная часть гостей прибывала организованными автобусными группами и концентрировалась в центре, то в 2025 году туристический поток стал более равномерно распределяться. Повышенный интерес зафиксирован к Кронштадту, Петергофу и новым городским общественным пространствам.

Фото: Piter.TV