Влюблённые туристы из Петербурга спаслись на Камчатке

Пара из Санкт-Петербурга выбрала короткий безопасный маршрут и выжила, тогда как основная группа потеряла двоих. Причиной трагедии стало отсутствие связи и снаряжения у остальных участников.

На Камчатке 27 марта произошёл инцидент на Авачинском перевале. Двое туристов из Санкт-Петербурга, состоявшие в романтических отношениях, благополучно завершили поход, выбрав безопасную дорогу. Остальная часть группы, оставшаяся на опасном пути без связи, лишилась двух человек.

Как выяснил Shot, спасшимися оказались 22-летняя студентка Горного университета Елизавета Е. и 30-летний кандидат в мастера спорта по туризму Егор Р. По данным источника, пара встречалась несколько лет. Девушка, будучи самой опытной участницей экспедиции, смогла убедить изменить маршрут только своего спутника.

Все члены группы занимались в туристическом клубе имени Ефремова при учебном заведении. Ранее студенты ходили в более простые походы на Урал, в Хибины и Карелию. Решение покорить камчатский Авачинский перевал высотой до 1200 метров они приняли впервые именно 27 марта.

Позже на обратном пути между участниками возникли разногласия. Влюблённые, отделившиеся от основной команды, имели при себе спутниковые телефоны. Семь остальных туристов продолжили двигаться по длинной и опасной траектории. Они остались без средств связи и палаток, что в итоге привело к гибели двоих человек.

Туристка из Петербурга, выжившая в походе на Камчатке, не раскрыла причины разделения группы.

