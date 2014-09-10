Туристка из Петербурга, выжившая в походе на Камчатке, не раскрыла причины разделения группы

Поход на перевал Авачинского вулкана на Камчатке обернулся гибелью двух туристов из Петербурга. Пятеро выжили. Издание "КП-Петербург" поговорило с одной из путешественниц.

Всего в группе было девять человек: все они являются членами туристического клуба Ефремова при Горном университете. Молодые люди разделились 3 апреля.

Я чувствую себя более-менее в порядке, в отличие от других. Но мы приняли общее решение не комментировать обстоятельство трагедии. Полина, туристка

Руководитель группы, студентка Елизавета, решила идти назад из-за приближавшейся пурги. С ней согласился только один парень, остальные пошли дальше за перевал и столкнулись со стихией. Спустя несколько дней пятерых нашли в спальниках, им потребовалась помощь медиков. Погибли 24-летний выпускник Сергей и 22-летний студент Федор.

Фото: пресс-служба МЧС России