  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Туристка из Петербурга, выжившая в походе на Камчатке, не раскрыла причины разделения группы
Вчера, 11:26
607
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Поход на перевал Авачинского вулкана на Камчатке обернулся гибелью двух туристов из Петербурга. Пятеро выжили. Издание "КП-Петербург" поговорило с одной из путешественниц. 

Всего в группе было девять человек: все они являются членами туристического клуба Ефремова при Горном университете. Молодые люди разделились 3 апреля. 

Я чувствую себя более-менее в порядке, в отличие от других. Но мы приняли общее решение не комментировать обстоятельство трагедии.

Полина, туристка 

Руководитель группы, студентка Елизавета, решила идти назад из-за приближавшейся пурги. С ней согласился только один парень, остальные пошли дальше за перевал и столкнулись со стихией. Спустя несколько дней пятерых нашли в спальниках, им потребовалась помощь медиков. Погибли 24-летний выпускник Сергей и 22-летний студент Федор. 

Наводнение в Дагестане: причины, последствия, реакция властей и общества. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: камчатка, трагедия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии