Стали известны самые дорогие направления российского туризма

Такими местами оказались Плато Путорана в Сибири и Камчатка, цены достигают 4 млн рублей.

Плато Путорана в Сибири и Камчатка оказались самыми премиальными направлениями для туризма. Также среди дорогих локаций — Курилы, Сахалин, Байкал и Алтай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство премиальных путешествий.

Востребованность этих мест связана с уникальностью природного ландшафта и труднодоступностью регионов. Именно такая эксклюзивность сейчас привлекает обеспеченных туристов со всей России. Кроме того, россияне стали особенно интересоваться оздоровлением и психологическим восстановлением, растет спрос на такие виды достуга как охота и рыбалка.

По данным экспертов рынка, путевка в Плато Путорана обойдется в 500 тыс. рублей, а на Камчатку цены достигают 4 млн рублей. Тур на большую компанию до десяти человек может стоить 15 млн рублей. Если рассматривать особо премиальный отдых с высоким уровнем сервиса и передвижениями на яхте, то стоимость поездки доходит до 20 млн рублей.

Ранее стали известны самые необычные привычки российских туристов во время отдыха. В списке оказались сбор еды со шведского стола, излишне вычурные образы, а также привычка брать с собой на отдых еду.

