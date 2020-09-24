Погибшими на Камчатке туристами из Петербурга оказались студенты Горного университета
Вчера, 9:31
492
lizapoluda

Именно они пошли по основному, более сложному маршруту, оказавшись без палаток и спутниковой связи.

Трагически завершился поход туристической группы из  Петербурга на Камчатке: два студента Горного университета погибли, ещё пятеро получили сильное обморожение. По данным Telegram-канала SHOT, жертвами стали 22-летний Ф. и 24-летний С. 

Оба молодых человека были членами турклуба имени Ефремова при университете. Именно они пошли по основному, более сложному маршруту, оказавшись без палаток и спутниковой связи. Остальные участники группы также являются членами того же клуба. Им удалось выжить, но потребовалась медицинская помощь из-за обморожения.

Напомним, группа из девяти человек разделилась после конфликта: двое вышли к людям с палаткой и телефоном, а семеро продолжили путь без необходимого снаряжения. В результате спасательной операции все семеро были найдены.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю

