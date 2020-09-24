На Камчатке пятеро из пропавших семи туристов живы

У пострадавших фиксируются серьезные обморожения, еще два человека погибли.

Начало трагедии

В экстренных службах по российскому региону сообщили о том, что 28 марта группа из девяти человек вышла из населенного пункта Пиначево в Налычевский парк. Уже в походе участники поругались, после чего разделились по маршруту. Это инцидент произошел 3 апреля в районе Таловского кордона. Уточняется, что двое путешественников забрали спутниковый телефон и палатку, после чего отправились в дорогу по сокращённому маршруту. Еще семеро человек продолжили путь без связи и какого-либо укрытия. Те, кто ушел вдвоем, сейчас находятся на Семеновском кардоне. На следующий день отделившихся видели другие туристические группы вблизи водопада на реке Шумная. На тот момент путешественники планировали за день дойти до Авачинского перевала, но пропали.

Причины волнений

В общей сложности туристический маршрут занимал порядка двух недель, а пропавшие должны были вернуться в город Петропавловск-Камчатский 10 или 11 апреля. Согласно информации от спасателей, 8 числа в районе могла начаться пурга. Так как у людей отсутствовали палатки и средства связи, то они могли потерять ориентир и замёрзнуть на месте. Туристы должны были прийти на место 10 апреля. В последний раз туристы вышли на связь 6 апреля. На тот момент они сообщили, что с ними все нормально.

Итоги поисковой операции

К утру 10 апреля стало известно о том, что спасатели обнаружили тела двух погибших туристов и еще пятерых с серьёзным обморожением. Около пяти часов утра по времени Москвы экстренные службы направил вертолет, а работы были затруднены из-за низовой метели. К текущему моменту поисковая операция завершена. Об этом сообщал журналистам новостного агентства "ТАСС" министр по ЧС в российском регионе Сергей Лебедев. Экспет пояснил, что так как осадки идут в районе поисков пропавшей тургруппы из семи туристов на Камчатке. В связи с тем было принято решение о привлечении к поисками специальной авиации.

Реакция на трагедию со стороны властей

Следственный комитет возбудил уголовное дело возбуждено после пропажи группы туристов на Камчатке, позже двое из которых найдены мертвыми. Соответствующими данными поделились представители пресс-службы надзорного ведомства. Известно, что ведется расследование по части 3 статьи 109 УК РФ, а также части 3 статьи 238 УК РФ. Речь идет о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Сведения о туристической группе

Частично путешественники были из Санкт-Петербурга, а остальные — прибыли на Камчатку из города Череповца. Возраст туристов разнится в пределах от 21 до 31 года. Сейчас всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. Соответствующими данными со СМИ поделилось региональное управление ГУ МЧС через национальный мессенджер Max.

По данным оперативной дежурной службы Центра управления в кризисных ситуациях, поисковая группа нашла всех семерых участников похода: двое туристов обнаружены погибшими, пятеро найдены живыми, но с признаками сильного обморожения. Состояние пострадавших уточняется. пресс-служба ГУ МЧС по Камчатке

Напомним, что путешественники должны были пойти по Налычевскому парку. Начинали они маршрут от кордона Пиначево 28 марта, по пути следования группы находятся несколько вулканов. Далее группа на обратном пути через Авачинский перевал планировала выйти к Сухой речке и затем отправиться в Петропавловск-Камчатский. На прохождение маршрута обычно уходит около двух недель.

