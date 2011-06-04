Посольство РФ на Филиппинах подтвердило гибель двух россиян у острова Верде

Дипломаты раскрыли подробности трагедии, кот орая произошла с дайверами.

Российское посольство на Филиппинах подтвердило гибель двух соотечественников во время дайвинга вблизи острова Верде. Дипломатические представители указали, что россияне М. С. Мелехов и И. Перегудин утонули 27 февраля около 13:30 дня по местному времени (08:30 утра 28 февраля по времени Москвы).

Тело М. С. Мелехова было доставлено в больницу Святого Патрика города Батангас, И. Перегудина - в больницу Пуэрто-Галеры, провинция Восточный Миндоро. сообщение дипломатического представительства

По информации от журналистов Telegram-канала SHOT, ткристы погибли в результате нападения акул. По их данным, трагедия зафиксирована недалеко от города Батангас, когда четверо россиян вместе с местным инструктором по дайвингу занимались подводным плаванием. В этот момент людей атаковали хищники. Двум мужчинам и инструктору удалось всплыть на поверхность и спастись. Они успели забраться обратно в лодку. Ещё двух человек унесло сильным течением. В результате мужчины погибли, а их тела позже были найдены и подняты наверх сотрудниками береговой охраны. По предварительным сведениям от SHOTа, один из россиян был разорван акулой, так как его руку специалисты обнаружили отдельно от туловища. Второй турист просто утонул. Дайвер скончался в больнице, не приходя в сознание.

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Фото: Telegram / BAZA, SHOT