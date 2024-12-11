ФИО и обстоятельства гибели иностранца не приводятся.

Министерство иностранных дел Швейцарии впервые подтвердило гибель гражданина страны, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с подписчиками поделились местные журналисты из телерадиокомпании SRF со ссылкой на данные от министерства по обороне. Известно, что дипломаты находятся в контакте с родственниками погибшего. Подробности и обстоятельства смерти человека, а также данные о его подразделении и районе расквартирования широкой аудитории неизвестны.

Украинская армия в начале года проинформировал посольство Швейцарии в Киеве, что, по всей видимости, гражданин Швейцарии погиб во время боевых действий. материал SRF

В настоящий момент неизвестно, сколько граждан Швейцарии участвуют в боевых действиях в поддержку киевского режима. Властями Швейцарии запрещено становиться наемниками в армиях других государств. Нарушителям грозит штраф или тюремное заключение на срок до трех лет.

Наемницу из Дании будут заочно судить за преступления в Курской области.

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