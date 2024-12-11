Наемницу из Дании будут заочно судить за преступления в Курской области

Аннабель Йоргенсен незаконно пересекла границу РФ.

Иностранная наемница из Дании Аннабель Йоргенсен заочно предстанет перед судебной инстанцией за преступления, совершенней ей на территории Курской области. Соответствующая информация опубликована в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.В надзорном ведомстве указали, что европейка проходит фигуранткой расследования по пунктам "а" и в" части 2 статьи 205, а также части 3 статьи 359 УК РФ.

Направлено в суд уголовное дело в отношении наемника из Дании. Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданки Королевства Дании Аннабель Йоргенсен. По ходатайству следователя СК России Йоргенсен судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она объявлена в международный розыск. сообщение СК РФ

Следствие полагает, что Йоргенсен принимает участие в вооруженном конфликте на территории нашей страны от киевского режима. Вместе с другими наемниками в ноябре 2024 года она незаконно пересекла государственную границу и вторглась в Курскую область. Ради устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, датчанка совершает преступления против мирных жителей в регионе.

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Фото: Telegram / Следком