Петербург занял второе место по популярности у туристов одиночек

Соло поездки в город выросли.

Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге самых востребованных городов для одиночных поездок в декабре 2025 года. На долю Северной столицы пришлось 14% всех соло-бронирований по стране.

Согласно исследованию, туристы, путешествующие в одиночку, в среднем проводят в Петербурге четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи проживания составила 2,3 тысячи рублей.

Эксперты сервиса отметили, что формат одиночных поездок остается востребованным благодаря большей свободе планирования и ощущению приватности. Первое место в рейтинге заняла Москва, на которую пришлось 20% одиночных бронирований. Третью строчку занял Сочи с долей 7%.

Ранее сообщалось, что деловой туризм в Санкт-Петербурге в 2025 году показал уверенную положительную динамику. Согласно информации Конгрессно-выставочного бюро, число гостей, приезжающих в город с деловыми целями, выросло на 12% по сравнению с 2024 годом и приблизилось к 1,4 миллиона человек..