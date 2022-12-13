Общественное пространство на Левашовском хлебозаводе откроет дочь Кудрина

Общая площадь шестиэтажного объекта составляет 6 тыс. кв. м.

Школа Masters, принадлежащая дочери бывшего главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина Полине Бондаревой, стала партнёром группы RBI. Вместе компании воплотят проект общественного пространства в здании Левашовского хлебозавода на Барочной улице. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Общая площадь шестиэтажного объекта составляет 6 тыс. кв. м. На первом этаже здания расположится сама школа, которая займёт 2 лекционных зала площадью 700 кв. м. Ещё 4 этажа отведут под офис группы RBI. В главном зале школы будет проходить выставочно–концертная программа: посетители смогут приобщиться к ditigal–искусству, современным театральным постановкам и фестивалям. Также в пространстве найдётся место для постоянной экспозиции об истории Левашовского хлебозавода и блокадного мемориала.



По мнению экспертов, что сумма сделки на создание проекта составляет около 500–700 рублей за кв.м. в месяц.

Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга планируют разместить деловой квартал у "Лахта Центра".

Фото: Пресс-служба группы RBI