Власти Петербурга планируют разместить деловой квартал у "Лахта Центра"

По мнению губернатора Северной столицы, территория подходит для застройки пт затратам для города, архитектуре и по транспортной доступности.

В Приморском районе Северной столицы построят новый деловой квартал. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, для этого выбрана территория у "Лахта Центра". Градоначальник сообщил об этом изданию "Деловой Петербург".

Беглов подчеркнул, что территория подходит для застройки пт затратам для города, архитектуре и по транспортной доступности. Кроме того, в Смольном готовы оказать поддержку строительству аэродрома для деловой авиации "Газпрома" в Левашово.

Власти Петербурга планируют провести новые трассы, за счёт которых до Левашово можно будет добраться за 10-15 минут.

Ранее мы сообщили о том, что "Газпром Арену" и "Лахта Центр" хотят соединить с помощью велодорожек.

Фото: Piter.TV