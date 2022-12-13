"Газпром Арену" и "Лахта Центр" хотят соединить с помощью велодорожек

Кроме того, у стадиона появятся бассейн с подогревом и прогулочная зона.

Стадион "Газпром Арена" намерены с "Лахта Центром" при помощи роликовых и велодорожек. Работы пройдут в рамках общего благоустройства территории. Об этом заявила председатель совета директоров петербургского ФК "Зенит" Елена Илюхина в эфире "Матч ТВ".

Кроме того, руководитель напомнила об увеличении катка рядом со стадионом до 22,5 тыс. кв.м. После этого площадка станет самым большим в мире катком.

Илюхина добавила, что благоустройство также подразумевает строительство открытого бассейна с подогревом, который будет работать круглосуточно. В тёплое время года отдыхающие смогут прогуляться по новому пляжу и зоне для прогулок.

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Фото: Piter.TV