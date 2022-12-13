У Дворцового моста появится новая подсветка

В "Ленсвете" добавили, что применять принципиально новые решения в новом световом оформлении достопримечательности не планируется.

В Петербурге у Дворцового моста полностью изменится подсветка. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ГБУ "Ленсвет".

Сейчас проводятся проектные работы. Поможет в реализации задачи ПАО "Газпром". В "Ленсвете" добавили, что применять принципиально новые решения в новом световом оформлении достопримечательности не планируется.

Концепция по обновлению архитектурной подсветки находится на согласовании в петербургском комитете по охране памятников (КГИОП).

Ранее в правительстве Петербурга рассказали о сотрудничестве города с Китаем. Восточная страна является лидером по объёму взаимной торговли с Северной столицей. Кроме того, активно развиваются связи в сфере образования.

Фото: Piter.tv



