В правительстве Петербурга рассказали о сотрудничестве города с Китаем

Восточная страна является лидером по объёму взаимной торговли с Северной столицей. Кроме того, активно развиваются связи в сфере образования.

В Северной столице продолжается фестиваль, посвященный празднованию китайского Нового года. Вплоть до 5 февраля вечером на Дворцовом мосту будет гореть красная подсветка, 10 февраля в городе пройдёт Большой российско-китайский онлайн-концерт. Подробнее о сотрудничестве Петербурга с Поднебесной "Петербургскому дневнику" рассказал Член правительства Санкт-Петербурга – председатель Комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

По словам руководителя, именно КНР на данный момент выступает лидирующим партнером Северной столицы по объемам взаимной торговли:

За Китаем на протяжении уже нескольких лет остается лидерство по объемам взаимной торговли с нашим городом. По итогам третьего квартала 2022 года товарооборот с этой страной вырос на 32,7 процента по сравнению с аналогичным периодом и составил 8,7 миллиарда долларов США. Евгений Григорьев, член правительства Санкт-Петербурга – председатель Комитета по внешним связям

Кроме того, город и восточная страна активно налаживают связи в сфере высшего образования. Между вузами и научными организациями Петербурга и Китая сейчас действует более 320 соглашений.

Ранее мы сообщили о том, что в 2023 году более 600 соцобъектов в Петербурге будут подключены к комплексной системе мониторинга безопасности.

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