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В 2023 году более 600 соцобъектов в Петербурге будут подключены к комплексной системе мониторинга безопасности
Сегодня, 15:22
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В 2023 году более 600 соцобъектов в Петербурге будут подключены к комплексной системе мониторинга безопасности

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Система обеспечивает пожарную, охранную, тревожную сигнализации, и контролирует уровень загазованности помещения.

За 2023 год к автоматизированной комплексной системе обеспечения мониторинга безопасности (КСОМБ) в Петербурге планируют подключить свыше 600 социальных объектов. Как сообщила пресс-служба Смольного, инициативу осуществят в рамках проекта "Безопасный город".

Так, безопасность будет контролироваться на 394-х образовательных объектах, 50-ти объектах здравоохранения, 40-ка объектах спорта и культуры, и 162-х иных объектов.

Отметим, что система обеспечивает пожарную, охранную, тревожную сигнализации, а также контролирует уровень загазованности помещения. Полученные данные поступают в Городской мониторинговый центр, а в случае выявления угрозы передаются в профильные экстренные службы, которые оперативно устраняют проблему.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты поддержали обязательное анонсирование госзакупок.

Фото: Пресс-служба Смольного

Теги: санкт-петербург, система безопасности
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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