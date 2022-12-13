Петербургские депутаты поддержали обязательное анонсирование госзакупок

Парламентарии ЗакСа Северной столицы поддержали обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину об обязательном авансировании госзакупок.
Напомним, что Минфин выпустил рекомендацию о выплате подрядчикам половину аванса при заключении сделок в рамках гражданско-правового договора ещё в апреле 2022 года. Депутаты отметили, что этому правилу начали следовать ещё не все заказчики, поэтому необходимо сделать его обязательным. Благодаря этому предприятия города смогут нарастить фонд оплаты труда и уменьшить производственный цикл.
Проект был поддержан единогласно.
Ранее мы сообщили о том, что ЗакС снял с обсуждения законопроект о наказании за призывы к ядерной войне.
Фото: Piter.TV
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