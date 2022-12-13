ЗакС снял с обсуждения законопроект о наказании за призывы к ядерной войне

Депутат Константин Чебыкин заявил, что инициатива противоречит действующему законодательству.

В Законодательном собрании Северной столицы не поддержали инициативу членов фракции "Яблоко" о запрете пропаганды ядерной войны. Законопроект был исключён из повестки.

Отметим, что документ предполагал включение в УКАЗ РФ статьи за публичные призывы к применению ядерного оружия. Депутат Константин Чебыкин считает, что мера противоречит действующему законодательству.

Из присутствующих на заседании парламентариев законопроект отказались рассмотреть 35 человек, двое выступили против, 11 воздержались.

Ранее мы сообщили о том, что подросткам разрешили участвовать в комиссиях по делам несовершеннолетних в Петербурге.

Фото: Законодательное собрание Петербурга