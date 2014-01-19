Подросткам разрешили участвовать в комиссиях по делам несовершеннолетних в Петербурге

Оппоненты заявили, что новая структура пока ещё не успела сделать ничего значимого и никак себя не зарекомендовала, чтобы давать ей такую ответственность.

В первом чтении ЗакС Петербурга приняло законопроект об участии в работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав членов Российского движения детей и молодёжи "Движения Первых". Об этом 21 декабря рассказали в городском парламенте.

Инициаторами выступили депутаты Марина Макарова, Денис Четырбок и Александр Ржаненков, которые уверены, что региональное отделение движения должно получить право на участие в официальной работе по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

При этом оппоненты заявили, что новая структура пока ещё не успела сделать ничего значимого и никак себя не зарекомендовала, чтобы давать ей такую ответственность. Тем не менее, большинство парламентариев проголосовало "за".

Фото: piter.tv

