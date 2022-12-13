В Петербурге будет самый большой ледовый каток в мире

Площадь катка в общественном пространстве "Флагшток" "Газпром Арены" увеличится в восемь раз.

В Петербурге появится самый большой ледовый каток в мире. Так, Газпром расширит площадь катка в восемь раз – до 22,5 тыс. квадратных метров – в общественном пространстве "Флагшток" "Газпром Арены". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Каток пользуется спросом у горожан. За три неполных месяца его посетили 264,5 тысячи человек.

Ранее петербуржцам рассказали, куда пойти 14 февраля. Это не только День всех влюбленных, но и международный день книгодарения.

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