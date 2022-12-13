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Петербуржцам рассказали, куда пойти 14 февраля
Сегодня, 13:52
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Петербуржцам рассказали, куда пойти 14 февраля

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14 февраля не только День всех влюбленных, но и международный день книгодарения.

14 февраля –День всех влюбленных, этот праздник отмечают и многие петербуржцы. Редакция "Петербург2" делится идеями, куда пойти во время этого романтичного праздника. 

Есть одна романтичная идея – кружиться вдвоем на катке. А, если каток с прекрасным видом, это добавит еще больше приятных эмоций. Такой каток находится в Севкабель Порту. Также покататься на коньках можно во Дворе Гостинки.

Ещё 14 февраля не только День всех влюбленных, но и международный день книгодарения. Его можно отметить в "Доме Книги". В течение всего дня посетителей ждут литературные свидания "вслепую", когда каждый желающий сможет выбрать себе книгу только лишь по описанию. Также все желающие смогут бесплатно упаковать подарки в фирменную подарочную бумагу.

 

Другая идея на вечер – сходить на мультимедийную выставку в Ботаническом саду. Импровизированная машина времени перенесет вас на миллионы лет назад. 

Больше идей – на сайте  "Петербург2"

Фото: pxhere.com

Теги: 14 февраля, день влюбленных
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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