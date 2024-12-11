Петербургские женатые пары меньше всего любят День влюбленных

День святого Валентина раздражает состоящих в браке даже больше, чем одиноких.

Меньше всего День влюбленных любят петербуржцы, состоящие в браке. К такому выводу в ходе опроса пришел сервис SuperJob.

Так, 48% опрошенных петербуржцев относятся к неофициальному празднику – Дню влюбленных – нейтрально. Ещё 12% нравится День святого Валентина, а 10% любят 14 февраля. Каждый пятый признался, что ему не нравится традиция, пришедшая из-за рубежа. Ещё 10% заявили, что просто ненавидят этот день.

Женщины в той или иной форме симпатизируют празднику больше: 26% против 17% среди мужчин. Если среди петербуржцев до 35 лет об однозначно позитивном или скорее положительном отношении к 14 февраля говорили 30%, то среди тех, кому больше 45 лет, – только 16%.

Оказалось, что поклонников Дня влюбленных среди состоящих в браке петербуржцев даже меньше, чем среди одиноких (16 и 22% соответственно). Люди в браке говорили, что их день – День Петра и Февронии (8 июля).

Фото: unsplash (Pin Adventure Map)