Не святой Валентин, а плюшевая игрушка: в России может появиться новый праздник

Народная избранница Государственной думы РФ Татьяна Буцкая предложила сменить наименование Дня святого Валентина.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила переименовать день всех влюбленных, который традиционно отмечают 14 февраля. Эта инициатива направлена на изменение культурных вкусов населения. В разговоре с журналистами информационного агентства ТАСС законодатель предложила варианты "День любви" или "День мягкой игрушки".

Немножко изменить ориентиры, но оставить возможность для того, чтобы показать симпатию, признаться в любви, предложить руку и сердце. Вот об этом можно подумать. Татьяна Буцкая, депутат Госдумы

Представительница фракции "Единая Россия" также добавила, что в праздник хорошо было бы добавить "нежность, которую мы испытываем, когда нам дарят плюшевого мишку".

Народная избранница также затронула предпосылки распространённости иностранного торжества в РФ. Она указала, что обычай праздновать День влюблённых 14 февраля укоренился в государстве во многом по причине неимения иного особого дня для любовных объяснений. При этом Буцкая обозначила ясную разделительную черту между предлагаемым вариантом и уже имеющимся отечественным праздником – Днём семьи, любви и верности (8 июля), посвящённым святым Петру и Февронии. Последний, по её словам, имеет "иной смысл" и в большей степени направлен на прославление пар, проживших долгую совместную жизнь.

В настоящее время это предложение рассматривается. Для его реализации требуется разработка конкретных законопроектов или шагов по взаимодействию с общественностью. Точка зрения россиян и экспертов о концепции "Дня мягкой игрушки" пока остается неизвестной.

Ранее российский политик Виталий Милонов уже вносил предложение о тотальном "исключении" Дня святого Валентина из российской реальности.

Фото: Freepik (www.freepik.com)