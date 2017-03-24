Стало известно, сколько петербуржцев сделают предложение своей половинке 14 февраля

Как правило, в начале февраля в Северо-Западном федеральном округе растет спрос на товары, которые являются классическими подарками на День святого Валентина. Но есть люди, для которых подарки — пройденный этап – пора выходить на новый уровень отношений.

Эксперты Авито узнали, сколько петербуржцев готовятся сделать предложение руки и сердца своей половинке на день всех влюблённых.

По данным Авито, в Петербурге накануне праздника, в период со 2 по 11 февраля, продажи обручальных и золотых колец выросли на 12% и 8% соответственно, относительно аналогичного периода в конце января. Если сравнивать с началом февраля в прошлом году, то петербуржцы в преддверии 14 февраля в этом году в 3 раза чаще приобретали кольца с бриллиантами. Всего на сегодняшний день на платформе в городе размещено свыше 14 000 объявлений о продаже этих ювелирных украшений.

Что касается стандартных подарков ко Дню святого Валентина, в прошлом году россияне чаще покупали тематические десерты в виде сердец (+83% за год), букеты (+62%) и бижутерию (+51%). Повышенный интерес также подогревается скидками в преддверии праздника — на многих платформах стартуют акции. Например, 10 февраля на Авито начнется федеральная "Безграничная Хватамба" — распродажа с честными скидками, где можно будет приобрести в подарок новые и как новые товары, а также уникальные вещи от частных продавцов со всей России.

Но если классические подарки — не ваш вариант, можно присмотреть что-то необычное. Главное условие — подарок должен понравится двоим и объединить пару общим досугом. Эксперты Авито подготовили подборку идей, которые сделают ваш досуг ярче: от конструктора Lego до проектора для уютных вечеров, парного образа и кофемашины для совместных утренних ритуалов. Эти подарки не просто радуют, а создают моменты, которые останутся в памяти. Их можно найти на платформе в Северо-Западном округе.

Парные футболки

Парные футболки — отличный подарок как для парня, так и для девушки. Такие футболки идеально подходят для совместного времяпровождения, будь то прогулки, фотосессии или празднование Дня всех влюбленных. Благодаря разнообразию дизайнов — от минималистичных надписей до ярких и забавных принтов — каждая пара сможет найти что-то по своему вкусу. Кроме того, парные футболки легко комбинируются с повседневной одеждой и делает их универсальным элементом гардероба. На Авито есть широкий выбор комплектов. Например, такие футболки продаются на платформе в Вологодской области за 3 000 рублей.

Умный проектор

Умный проектор подойдет как для киноманов, так и для тех, кто просто любит проводить уютные вечера вместе. С его помощью можно устроить настоящий киносеанс дома: выберите любимый фильм, погрузитесь в его атмосферу, а затем обменяйтесь впечатлениями. Проектор превращает обычный вечер в особенное событие — в атмосфере кинотеатра можно пересмотреть культовые ленты или открыть для себя новинки кинопроката. Аndrоid ТV позволяет устанавливать собственные приложения, игры, смотреть телеканалы, Rutube, Кинопоиск и другие сервисы напрямую с проектора — необходимо просто подключиться к интернету. На платформе есть варианты под любой бюджет, например, в Псковской области можно приобрести Umiio Q5 за 6 490 рублей.

Фoтоaппapат моментальной печати

В эпоху, когда все снимки хранятся в цифровом формате, распечатанные фотографии позволяют сохранить воспоминания в физическом виде. Фотоаппарат мгновенной печати — это возможность не просто сделать кадр, но и сразу получить его на пленке, чтобы сохранить в альбоме, украсить рабочее место или подарить близкому человеку. Такой фотоаппарат подходит для спонтанных снимков и творческих экспериментов. Можно устроить самостоятельную фотосессию, задокументировать важные моменты или просто поэкспериментировать с ракурсами и светом. Компактный дизайн делает его удобным в путешествиях, на встречах с друзьями и домашних праздниках. На Авито в Карелии можно найти новый Fujifilm Instax Mini 12 за 9 450 рублей.

Набор для создания картины нитью из любой фотографии

На Авито можно найти набор для создания картины нитью по технологии стрит-арт, который станет милым подарком к 14 февраля. Такой набор позволяет из любой совместной фотографии создать уникальное произведение и сохранить теплые воспоминания о проведенном вместе времени. Процесс работы превращается в увлекательное совместное занятие: вы заходите на сайт, загружаете любимое фото, выбираете вариант сборки и, следуя инструкциям голосового помощника, начинаете творить. Картина станет оригинальной деталью интерьера, подчеркивающей индивидуальность вашего дома. Такой набор на платформе обойдется жителям Карелии в 3 900 рублей.

Виниловый проигрыватель

Прослушивание винила — это не просто способ насладиться музыкой, но и особый ритуал, который можно разделить вдвоем. С таким проигрывателем можно собирать свою коллекцию пластинок и вместе переслушивать любимые песни. На платформе можно найти вариант за 13 500 рублей — он сочетает в себе качественный звук, стильный дизайн и удобное управление для стабильного воспроизведения пластинок.

Капсульная кофемашина

Ежедневную рутину можно превратить в качественное совместное времяпрепровождение — например, создать традицию пить утренний кофе вместе и обсуждать планы на день. Для этого можно приобрести капсульную кофемашину — на платформе есть различные варианты, например, новая кофемашина Xiaomi Mijia за 5 000 рублей. Она компактная и имеет лаконичный дизайн, поэтому идеально впишется в любой интерьер. Кофемашина позволяет быстро приготовить эспрессо, что особенно удобно перед рабочим днем, чтобы больше времени уделить друг другу.

Конструктор Lego

Создайте вместе с партнёром свою уникальную модель и окунитесь в захватывающий процесс сборки. Каждая деталь требует внимания, а результат порадует не только вас, но и вашего близкого человека. Это прекрасная возможность провести время вместе, обсуждая процесс и делясь впечатлениями. Когда ваша конструкция будет готова, вы сможете не только гордиться своим совместным творением, но и добавить стильный элемент в интерьер. На Авито в регионе можно найти конструктор из серии "Гарри Поттер" с фигуркой совы, стоимость которого составляет 8 500 рублей.

Парные браслеты на расстоянии

Парные браслеты — это отличный способ сохранить близость, даже если вы находитесь на расстоянии. Они позволяют вам чувствовать друг друга, где бы вы ни находились, необходимо только быть подключенным к интернету. При нажатии на браслет у любимого человека он светится и вибрирует, создавая ощущение, что вы рядом. Такой подарок станет символом вашей связи и заботы друг о друге. Приобрести такие браслеты можно на Авито в Карелии за 12 000 рублей.

Фото: Pxhere; Авито