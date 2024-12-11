Петербуржцы рассказали о "красных флагах" в подарках на 14 февраля

День Святого Валентина ежегодно отмечается 14 февраля. Многие петербуржцы приготовили подарки для своих вторых половинок. В связи с этим мы провели опрос и узнали, какие подарки могут вызвать полное негодование от своего партнера.

Для меня ред флаг – это, наверное, роза в целлофане. Мне кажется, это дешево и не показывает больших чувств.

Для меня ред флаг, если молодой человек вообще не воспринимает этот праздник.

Я считаю, главное подарок от человека, которого ты любишь, то внимание, которое он уделяет тебе.

Для меня ред флаг, если на 14 февраля либо ничего не подарили, либо деньги .

Что мне нужно действительно не продается в магазине, в принципе ценности не материальные. У меня нет такого портала, как у Рика и Морти, взять и достать что-то из параллельной Вселенной. Поэтому мне подойдет любой подарок.

Я бы расстроилась, если бы мой молодой человек вообще ничего не подарил, тогда был бы вопрос: нужен ли он мне вообще?

Розочка в целлофане, носочки. Но в любом случае, если это подарок от любимого человека, то всегда приятно, когда он уделяет тебе внимание. Если говорить о человеке, который только начинает за тобой ухаживать, то это первое, что мне приходит на ум.

Если девушка подарит мне, например, билеты на концерт на группу, которую я вообще не слушаю. Значит, она не знает моих вкусов, то тут будут вопросы к ней. Если говорить, как у всех, то носки. Это покажет, что она не сильно хочет уделить мне внимание.

Что-то бытовое, не в плане техники, что используют в обычной жизни, но он преподносит как подаро.