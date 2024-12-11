Почти 16% состоящих в браке жителей Ленобласти не празднуют День влюблённых

А почти 11% опрошенных и вовсе испытывают неприязнь.

В преддверии Дня всех влюблённых аналитики сервиса SuperJob выяснили, что жители Ленинградской области, состоящие в браке, относятся к 14 февраля с меньшим энтузиазмом, чем одинокие.

Согласно опросу, 46% жителей Ленинградской области нейтрально относятся к Дню святого Валентина. Лишь 13% респондентов отметили, что им нравится этот праздник, а 10% признались в любви к нему. Каждый пятый опрошенный (20%) считает 14 февраля чужой традицией и не отмечает его, в то время как 11% и вовсе испытывают неприязнь к Дню всех влюблённых.

Женщины оказались более лояльными к этому празднику, чем мужчины (26% положительных отзывов против 18%). Среди молодёжи до 35 лет 30% положительно относятся к 14 февраля, в то время как среди людей старше 45 лет таких всего 12%.

Любопытно, что среди женатых и замужних респондентов лишь 16% поддержали День святого Валентина, в то время как среди одиноких этот показатель достигает 23%. Многие участники опроса отметили, что предпочитают отмечать День Петра и Февронии — праздник, посвящённый семье, любви и верности, который, по их мнению, имеет большее значение для россиян.

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