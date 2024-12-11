Петербуржцы рассказали, как часто используют нецензурную лексику на работе

Согласно данным исследования, 59% петербуржцев признались, что периодически используют нецензурные слова в общении с коллегами.

Аналитики платформы hh.ru провели опрос среди работающих жителей Петербурга и выяснили, насколько распространена ненормативная лексика в профессиональной среде. Результаты показали, что использование крепких выражений на рабочем месте далеко не редкость.

Согласно данным исследования, 59% петербуржцев признались, что периодически используют нецензурные слова в общении с коллегами. При этом у большинства это связано с эмоциональной реакцией на стрессовые ситуации: 31% опрошенных отметили, что прибегают к таким выражениям только в моменты сильных переживаний. Ещё 19% признались, что могут использовать подобные слова вне зависимости от настроения, а 9% сообщили, что не стесняются крепкого словца и делают это регулярно.

Интересно, что отношение к ненормативной лексике варьируется в зависимости от профессии. Чаще всего эмоциональная речь с использованием крепких выражений встречается среди представителей рабочих профессий и юристов — по 11% респондентов из этих сфер признались в регулярном употреблении мата. Немного отстают маркетологи и IT-специалисты — по 10%. А вот среди финансистов, бухгалтеров и медиков заметно больше тех, кто принципиально избегает подобных выражений: 58% из них заявили, что никогда не используют ненормативную лексику на работе.

Несмотря на то, что мат в профессиональной среде встречается довольно часто, большинство петербуржцев (64%) считают его использование на рабочем месте неприемлемым. Лишь 22% респондентов не видят в этом ничего плохого. В среднем по России доля тех, кто допускает ненормативную лексику в коллективе, ещё ниже — всего 16%.

Отношение к "крепкому словцу" также зависит от возраста. Более либерально настроена молодёжь: среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет 25% считают мат на работе допустимым. В группе от 25 до 34 лет таких оказалось 21%. С возрастом строгость к речевым нормам увеличивается: среди людей старше 55 лет только 4% считают использование нецензурной лексики нормой. Мужчины также относятся к этому вопросу более терпимо — 22% из них поддерживают употребление мата в рабочей среде, тогда как среди женщин этот показатель составляет всего 10%.

Опрос показал, что правила использования ненормативной лексики на работе могут сильно различаться в зависимости от компании. Так, 28% петербуржцев работают в организациях, где использование мата строго запрещено. В то же время 60% участников исследования сообщили, что подобные выражения не допускаются в официальной переписке и деловом общении, но вполне обычны в неформальных разговорах между коллегами. В 12% компаний использование крепких выражений вообще не считается проблемой. Чаще всего такую позицию демонстрируют сотрудники сфер закупок (19%), производства (16%) и рабочих специальностей (14%).

Хотя использование мата на работе в Петербурге достаточно распространено, некоторые компании предусматривают за это наказание. В 2% случаев за нецензурную лексику могут оштрафовать, в 3% — сделать официальное замечание, а в 11% — ограничиться устным выговором. Однако в большинстве организаций санкции за такие нарушения отсутствуют.

Фото: unsplash (Arlington Research)