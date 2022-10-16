Стремоусов: Россия "поставит мат" Киеву этой зимой

Россия "поставит мат" киевской власти этой зимой. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
Политик обратился к тем, кто проживает на территории Украины и думает про победу киевского режима. По словам Стремоусова, такой вариант невозможен.
В ближайшее время Россия поставит мат всей этой системе, и это уже состоится этой зимой.
Кирилл Стремоусов, заместитель главы администрации Херсонской области
Ранее Стремоусов заявил, что надежды Киева на контрнаступление в Херсонской области разрушены
Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов
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