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Стремоусов: Россия "поставит мат" Киеву этой зимой

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Политик обратился к тем, кто проживает на территории Украины и думает про победу киевского режима.

Россия "поставит мат" киевской власти этой зимой. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

Политик обратился к тем, кто проживает на территории Украины и думает про победу киевского режима. По словам Стремоусова, такой вариант невозможен.

В ближайшее время Россия поставит мат всей этой системе, и это уже состоится этой зимой.

Кирилл Стремоусов, заместитель главы администрации Херсонской области

Ранее Стремоусов заявил, что надежды Киева на контрнаступление в Херсонской области разрушены

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов

Теги: кирилл стремоусов, мат, россия, украина, херсонская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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