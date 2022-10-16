По словам политика, благодаря действиям российских войск ВДВ удалось разбить противника.

Надежды Киева на контрнаступление в Херсонской области разрушены. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

По словам политика, благодаря действиям российских войск ВДВ удалось разбить противника на Херсонском направлении. Стремоусов отметил, что войска действовали под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского.

Все укронацисты, которые в наркотическом угаре спешат сделать селфи на русской земле, будут прибиты к русской земле. Кирилл Стремоусов, заместитель главы администрации Херсонской области

Ранее Стремоусов сообщил о провале наступления ВСУ в Херсонской области.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов