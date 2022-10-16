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Стремоусов: надежды Киева на контрнаступление в Херсонской области разрушены

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По словам политика, благодаря действиям российских войск ВДВ удалось разбить противника.

Надежды Киева на контрнаступление в Херсонской области разрушены. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

По словам политика, благодаря действиям российских войск ВДВ удалось разбить противника на Херсонском направлении. Стремоусов отметил, что войска действовали под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского.

Все укронацисты, которые в наркотическом угаре спешат сделать селфи на русской земле, будут прибиты к русской земле.

Кирилл Стремоусов, заместитель главы администрации Херсонской области

Ранее Стремоусов сообщил о провале наступления ВСУ в Херсонской области.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов

Теги: вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, контрнаступление, херсонская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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