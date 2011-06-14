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Стремоусов сообщил о провале наступления ВСУ в Херсонской области

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По его словам, российские военные полностью отразили попытку прорыва войск противника.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о провале наступления украинских войск в регионе. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам Стремоусова, российские военные полностью отразили попытку прорыва войск противника на Бериславском направлении Херсонской области. Он также обратился к жителям правобережной части региона с просьбой отойти от линии боевого соприкосновения.

Ранее Стремоусов заявил, что ВСУ пытаются начать наступление в Херсонской области.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов

Теги: вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, наступление, херсонская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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