Стремоусов: ВСУ пытаются начать наступление в Херсонской области

Замглавы региона объяснил, что будет держать граждан в курсе обстановки в течение дня.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о том, что Вооруженные силы Украины пытаются начать наступление на региональной земле. Соответствующее заявление чиновник сделал в своем видеообращении, которое появилось в социальных сетях. Эксперт пояснил, что противник в качестве одной из целей выбрал дорогу Дудчаны-Берислав.

Украинские войска пытаются начать наступление на Херсонщине, одно из направлений наступления противника, дорога Дудчаны-Берислав. Кирилл Стремоусов, замглавы администрации региона

Напомним, что недавно глава Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей в другие регионы страны, чтобы защитить граждан от ракетных обстрелов ВСУ. В первую очередь эксперт призвал обезопасить мирное население правобережной части региона. На текущий момент ударам подвергаются такие города как Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.

Пленный майор ВСУ рассказал о мародерстве украинских военных в Мариуполе.

Фото и видео: Telegram / Кирилл Стремоусов