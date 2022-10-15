Пленный майор ВСУ рассказал о мародерстве украинских военных в Мариуполе

Пленный майор Вооруженных сил Украины, ранее находившийся на службе в роли заместителя командира первого отдельного батальона морской пехоты, рассказал журналистам "РИА Новостей" о мародерстве местных военнослужащих в городе Мариуполе. По словам иностранного представителя, таким образом военные хотели дестабилизировать обстановку в регионе и вызвать панику среди местного населения. Военный отметил, что его батальон располагался на заводе имени Ильича, то есть далеко от места осуществления непосредственных вылазок в город.
Группы по 10-12 человек, которые нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника, грубо говоря, и выходили с целью дестабилизации, я так понимаю, разведывательных данных.
очевидец событий
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Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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