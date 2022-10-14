Российские военные овладели господствующими высотами у Времевки в ДНР

Игорь Конашенков рассказал о ситуации на СВО за последние сутки.

Российские военные овладели господствующими высотами у Времевки в Донецкой народной республике. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков в рамках регулярного брифинга с журналистами от 14 октября. Генерал-лейтенант добавил, что эта миссия выполнена при преследовании отступающих боевых подразделений Вооруженных сил Украины.

Эксперт добавил, что противник лишился более 90 солдат, двух танков, шесть боевых машин пехоты, трех пикапов. При этом на Купянском направлении ВСУ трижды пытались атаковать позиции ВС РФ, но были остановлены при поддержке российской артиллерии. Таким образом, потери противника составили около 30 человек, двух БМП и 4 пикапа. По красноглинскому направлению у ВСУ не получилось провести разведку боем по линии соприкосновения. В регионе ВСу лишились 120 человек, 5 БМП, 4 пикапов и 4 единиц автомобильной техники.

Минобороны заявило о поражении арсенала с западным оружием в Бродах Львовской области.

Фото и видео: Минобороны России