Игорь Конашенков сообщил о ликвидации склада с западными военными поставками для ВСУ.

Вооруженные силы России при помощи высокоточного оружия поразили боевой арсенал в Бродах Львовской области, в котором хранились запасы поступившего от западных стран вооружения для Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 14 октября сделал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Оружием большой дальности морского базирования в населенном пункте Броды поражен арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы военной техники и боеприпасов ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны РФ: российские военные сбили два украинских самолета и 12 беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России