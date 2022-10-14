Минобороны заявило о поражении арсенала с западным оружием в Бродах Львовской области

Вооруженные силы России при помощи высокоточного оружия поразили боевой арсенал в Бродах Львовской области, в котором хранились запасы поступившего от западных стран вооружения для Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 14 октября сделал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.
Оружием большой дальности морского базирования в населенном пункте Броды поражен арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы военной техники и боеприпасов ВСУ.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Минобороны РФ: российские военные сбили два украинских самолета и 12 беспилотников.
Фото и видео: Минобороны России
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