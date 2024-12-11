Патриарх Кирилл призвал найти способ лишить мат популярности

Глава РПЦ указал на значительное распространение нецензурной речи в соцсетях и культуре.

Нецензурная брань на сегодняшний день фактически легитимизируется в обществе, поэтому мат может прозвучать в фильмах, других художественных произведениях и бесконтрольно распространяется через Интернет. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений. Глава РПЦ считает, что государству важно найти способ лишить мат популярности, которую он имеет. Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании ХIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений.

Хотя публичная нецензурная брань и приравнена законодательно к мелкому хулиганству, фактически сегодня она легитимизируется в обществе. Она может прозвучать в театральных постановках, кино, безбарьерно и абсолютно бесконтрольно распространяется. Необходимо найти способ лишить мат созданной ему популярности. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

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Фото и видео: Вконтакте / Телеканал СПАС