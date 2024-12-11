Глава РПЦ призвал распространить декретный отпуск на первый триместр беременности

Патриарх Кирилл призвал власти также решить жилищную проблему для семей.

Декретный отпуск следует распространить на первый триместр беременности женщины, так как этот период является самым сложным. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений. Глава РПЦ пояснил, что Священный Синод год назад одобрил документ, связанный с неприкосновенностью жизни человека с момента его зачатия. В тексте упоминается, что уже в утробе матери человек имеет право на жизнь.

Важным шагом, который подтвердил бы ценность каждой человеческой жизни с момента зачатия, было бы распространение декретного отпуска на самый сложный первый триместр беременности. Я уже выступал с таким предложением и считаю его актуальным в условиях критического коэффициента рождаемости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх добавил, что материальная поддержка российских семей также имеет значимую роль в принятии гражданами решения о рождении ребенка. Наиболее острой проблемой глава РПЦ назвал жилищную. Он пояснил, что власти должны посмотреть правде в глаза. Речь идет о том, что материнский капитал и прочие социальные выплаты не позволяют людям приобрести жилье. Это приводит к тому, что из-за страха и неуверенности в будущем в обществе появляется нежелание иметь детей.

До тех пор, пока молодая семья не будет уверена в возможности решения жилищной проблемы, в том числе с учетом наличия детей, многие будут продолжать отказываться от деторождения, а тем более от многодетности. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Кирилл сравнил ИИ по опасности с ядерной энергией.

Фото и видео: Вконтакте / Телеканал СПАС