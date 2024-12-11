Патриарх Кирилл сравнил ИИ по опасности с ядерной энергией

Глава РПЦ перечислил угрозы, которые представляет ИИ для человечества.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений о том, что искусственный интеллект может быть более опасен, чем ядерная энергия. Священнослужитель указал обществу на то, что технологии должны быть поставлены под контроль государства и служить во благо людей, а сам человек был способен контролировать ИИ.

Атом стал не только оружием уничтожения, инструментом сдерживания, но и нашел применение в мирной жизни. Пока не вполне осознаваемые нами возможности ИИ также должны быть поставлены на службу человека… ИИ опаснее, чем ядерная энергия. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх добавил, что речь не идет о том, что не следует при этом отвергать достижения науки и возможности по применению ИИ. Однако важно "не проморгать очередную возможную опасность", которая может полностью разрушить человеческую цивилизацию, нравственность и прочие ценности.

"Основы духовно-нравственной культуры" вернутся в школьную программу.

Фото и видео: Вконтакте / Телеканал СПАС