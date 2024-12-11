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"Основы духовно-нравственной культуры" вернутся в школьную программу
Сегодня, 21:20
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"Основы духовно-нравственной культуры" вернутся в школьную программу

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Об этом объявил патриарх Московский Кирилл. Его слова подтвердили в Минпросвещения.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил на пленарном заседании Международных Рождественских образовательных чтений, где объявил, что в учебную программу российских школ вернется предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России".

Министр просвещения Сергей Кравцов подтвердил эту информацию и сообщил, что возвращение "духовных уроков" запланировано на 1 сентября 2026 года. Предмет будут вести учителя истории для учеников 5-7 классов.

По моему предложению была сформирована рабочая группа, которая в течение прошедшего года взаимодействовала с рядом государственных органов. Результатом ее работы стали договоренности о возвращении предмета об основах духовно-нравственной культуры народов России в пятых, шестых и седьмых классах.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

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Фото: pravoslavie.ru

Теги: духовное образование, патриарх кирилл, школьная программа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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