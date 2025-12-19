Нецензурная ссора у лифта закончилась арестом в Красногвардейском районе

Троих мужчин отправили под арест за скандал и мат в подъезде.

Троих мужчин привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство после конфликта с местным жителем в парадной жилого дома на проспекте Ударников в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошёл днём 11 января в доме 1, корпус 1, расположенном на проспекте Ударников. По материалам дела, трое мужчин находились на лестничной площадке первого этажа возле лифта. Как установил суд, они использовали в адрес местного жителя "нецензурную брань", оскорбляли его, высказывали грубые фразы и не реагировали на сделанные им замечания.

Действия мужчин были квалифицированы как "мелкое хулиганство". Материалы по делу были переданы в Красногвардейский районный суд. Во время судебного заседания двое из привлечённых к ответственности признали вину и выразили раскаяние. Третий участник конфликта вину не признал.

По решению суда двоим назначили наказание в виде "10 суток административного ареста". Третьему мужчине назначили 11 суток административного ареста.

Фото: Piter.TV