Пиотровский направил польскому Минюсту заявление Эрмитажа по поводу задержания археолога Бутягина

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отправил официальное письмо министру юстиции Польши, исполняющему должность генерального прокурора, с заявлением о задержании российского археолога Александра Бутягина. Информация предоставлена директором Восточно-Крымского историко-культурного заповедника Татьяной Умрихиной.

Александр Бутягин, сотрудник Эрмитажа, был задержан в Польше в начале декабря по запросу Украины, предположительно за проведение нелегальных археологических изысканий в Крыму. Украинская сторона сулит ему до десяти лет тюремного заключения. Польская прокуратура, получившая документы об экстрадиции, должна рассмотреть обвинения и направить дело в суд для принятия решения об экстрадиции.

Александр Бутягин широко известен своими научными публикациями, в том числе исследованиями античного города Мирмекия, основанного ионийскими греками в VI веке до н.э. Сайт Эрмитажа сообщает, что Бутягин занимает должность заведующего сектором отдела античного мира и секретаря археологической комиссии Эрмитажа.

Фото: Piter.TV