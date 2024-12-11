Второй корпус детского сада №107 построили на улице Белышева

Он рассчитан на 140 детей.

"Строительный Петербург" сообщает о возведении нового корпуса детского сада №107 на улице Белышева Невского района. Это уже второй корпус госучреждения, вводимый в эксплуатацию в рамках Адресной инвестиционной программы.

Новый объект представляет из себя двухэтажное здание площадью почти 4 тыс. кв. метров и рассчитан на 140 мест (или 8 групп детей одновременно). В корпус садика будут принимать детей раннего, среднего и старшего возрастов.

В помещении каждой группы обустроены раздевалка, туалет, игровая комната, буфет и спальня. Кроме того в каждой групповой ячейке имеется по два эвакуационных выхода.

Ранее мы сообщали, что иностранные лекарства и препараты возвращаются на полки петербургских аптек.

Видео и фото: Строительный Петербург