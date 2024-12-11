Зарубежные лекарства возвращаются в петербургские аптеки

За год на полки вернулись 68 препаратов. Общее количество наименований лекарств достигло 4,7 тыс.

Как сообщает "Деловой Петербург", в аптеки Северной столицы и других регионов страны постепенно возвращаются иностранные лекарства. Об этом свидетельствует рост наименований препаратов, произошедший впервые с 2022 года.

Всего в 2024 году было зарегистрировано 68 новых названий лекарств. Тем самым число наименований зарубежных препаратов впервые за 3 года увеличилось и достигло 4,7 тыс.

Для сравнения: в 2021 году количество товарных позиций уменьшилось на 138 штук, в 2022 – на 49, а в 2023 – на 51. Как полагают эксперты, это связано со стабилизацией рынка и желанием зарубежных фирм расширять спектр поставляемой в Российскую Федерацию продукции.

По словам гендиректора маркетплейса "Здравсити" Евгения Ружейникова, ввоз иностранных лекарств осуществляется из 18-ти стран мира, в том числе, Германии, Швейцарии, США и прочих.

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