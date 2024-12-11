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В лесах Петербурга и Ленобласти заметили несколько февральских лисичек
Сегодня, 11:44
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В лесах Петербурга и Ленобласти заметили несколько февральских лисичек

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Сезон для лисичек – август-октябрь.

В лесах Петербурга и Ленобласти местные жители собрали необычный для февраля урожай. Были найдены несколько лисичек, передают в группе "Грибы и Грибники СПб" во "ВКонтакте". 

Уточняется, что эти грибы обнаружили в первый день месяца в Сестрорецке и Кингисеппском районе. Классический сезон для лисичек – август-октябрь. 

Но теперь в регион пришла настоящая зима, и такие находки в ближайшее время не предвидятся. По данным синоптика Александра Колесова, похолодание началось вместе с антициклоном. 

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Наталия Головина, Кристина Яценко)

Теги: грибы, лисички
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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