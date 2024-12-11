В лесах Петербурга и Ленобласти заметили несколько февральских лисичек

Сезон для лисичек – август-октябрь.

В лесах Петербурга и Ленобласти местные жители собрали необычный для февраля урожай. Были найдены несколько лисичек, передают в группе "Грибы и Грибники СПб" во "ВКонтакте".

Уточняется, что эти грибы обнаружили в первый день месяца в Сестрорецке и Кингисеппском районе. Классический сезон для лисичек – август-октябрь.

Но теперь в регион пришла настоящая зима, и такие находки в ближайшее время не предвидятся. По данным синоптика Александра Колесова, похолодание началось вместе с антициклоном.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Наталия Головина, Кристина Яценко)