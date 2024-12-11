В Петербурге ожидается плавное похолодание и возвращение зимы

Сильного снегопада в Петербурге не прогнозируют, но небольшого покрова на дорогах и тротуарах избежать не удастся.

Февраль в Северной столице начнется с постепенного похолодания. Как рассказал в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов, уже 1 февраля температура начнет снижаться, но процесс займет почти сутки.

Похолодание принесет циклон, который сейчас движется в сторону Петербурга со стороны Калининграда. Несмотря на то, что его центр пройдет южнее города, именно он станет причиной смены погоды. С его приходом начнется поступление холодного воздуха с севера.

В первый день февраля в городе ожидаются осадки — сначала в виде дождя, затем мокрого снега, а к вечеру уже полноценного снегопада. К этому времени температура опустится ниже нуля. В воскресенье, 2 февраля, снегопад продолжится, а воздух охладится до -1…-3 градусов.

Сильного снегопада в Петербурге не прогнозируют, но небольшого покрова на дорогах и тротуарах избежать не удастся. В Ленинградской области снег может идти интенсивнее.

В начале следующей недели температура продолжит снижаться, а осадки постепенно сойдут на нет. К середине недели в регион придет антициклон, который окончательно остановит снегопады. Однако вместе с ним усилятся морозы: в Ленинградской области ночью может похолодать до -10…-15 градусов, в Петербурге — до -8…-10 градусов.

Жителей города призывают учитывать погодные изменения, быть осторожнее на дорогах и теплее одеваться.

Фото: Piter.tv