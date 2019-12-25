На Новой улице в Пушкине возвели детский сад на 105 мест

Учреждение рассчитано на 4 группы по 26 детей.

В Пушкине на Новой улице, 22/1 построили новый детский сад, рассчитанный на 105 мест. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по строительству Санкт-Петербурга.

Это современное здание площадью 3107,4 кв. м. рассчитано на 4 группы детей (от 3 до 7 лет), в каждой из которых смогут заниматься до 26 ребят. Комитет по строительству Санкт-Петербурга

Как уверяют в Комстрое, новое учреждение отвечает всем условиям для всестороннего развития детей. В нем оборудованы музыкальный и физкультурный залы, бассейн, кабинет логопеда, а также помещения дл кружковых занятий.

Строительство велось под контролем СПб ГБУ "Управление строительными проектами" при поддержке инвестора ООО СЗ "Графит".

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Фото: Комитет по строительству Санкт-Петербурга